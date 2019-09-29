МКБ вошел в число крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Forbes включил Московский кредитный банк (МКБ) в рейтинг 200 крупнейших частных российских компаний. Банк занял 2 позицию среди организаций финансового сектора.

В списке Forbes фигурируют частные компании, они ранжированы по выручке за 2018 год. Для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности. Предпочтение отдано данным по МСФО. Годом основания компании считается год приватизации или создания частной компании.

За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями. Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Сведения о выручке сверены с данными об экономической деятельности и оценками аналитиков. Если в качестве итоговой цифры взята расчетная оценка (при отсутствии официальных данных), это указано в таблице.

Журнал Forbes публикует рейтинг с 2013 года. МКБ занимает позиции в первой сотне три года подряд. По сравнению с прошлым годом выручка банка выросла до 157 млрд рублей (Выручка в 2017 году составляла 146.9 млрд рублей).