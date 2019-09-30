Из салона сотовой связи возле «Академической» вынесли более 40 смартфонов

Из салона сотовой связи возле &#171;Академической&#187; вынесли более 40 смартфонов
Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются установкой личности злоумышленников. Фото: pixabay

Злоумышленники «обчистили» салон сотовой связи в Калининском районе Петербурга почти на миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, все произошло накануне, 29 сентября. В полицию с заявлением обратился руководитель по безопасности компании, которая занимается продажей мобильных телефонов и гаджетов.

По словам заявителя, неизвестные похитили 43 смартфона и пару дорогих наручных часов из салона связи по проспекту Науки. Общий ущерб оценили почти в миллион рублей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются установкой личности злоумышленников и их розыском. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестный с пистолетом ограбил салон красоты на Кантемировской.

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