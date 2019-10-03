Четверть строящихся домов в Петербурге перешло на проектное финансирование

По словам зампреда, оставшиеся 2% ЖК являются проблемными, их включили в "дорожную карту". Фото: pixabay

По словам зампреда, оставшиеся 2% ЖК являются проблемными, их включили в "дорожную карту". Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге завершилась работа по переходу строительной отрасли на проектное финансирование.

Значительная часть (73%) строящихся домов в Северной столице будет достроены по старым правилам, еще 25% строек будут переведены на проектное финансирование или будут достраиваться за счет компаний.

Сейчас в Петербурге реализуются проекты 189 компаний-застройщиков по 431 разрешению на строительство, сообщает зампредседатель комитета по строительству Евгений Барановский.

По словам зампреда, оставшиеся 2% ЖК являются проблемными, их включили в «дорожную карту».

Опасения вызывают 13 из 107 проектов, которые должны перейти на проектное финансирование. При этом по девяти из них строительство не ведется.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти завершат строительство долгостроев.