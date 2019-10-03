Спасатели потушили кровлю в Колпинском районе

В МЧС сообщили, что информации о пострадавших не поступало. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В МЧС сообщили, что информации о пострадавших не поступало. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вечером 2 октября в жилом доме по улице Спортивной в поселке Петро-Славянка Колпинского района загорелась кровля. На ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло два часа.

Сообщение о возгорании в доме 8 по Спортивной улице в поселке Петро-Славянка поступило в экстренные службы в 23:41. В ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти уточнили, что огонь распространился на кровле размером восемь на десять метров в деревянном доме.

Ведомство отмечает, что огнеборцы справились с огнем за два часа — о ликвидации пожара стало известно в 1:56.

В МЧС сообщили, что информации о пострадавших не поступало. Причины пожара остаются неуточненными. В тушении кровли участвовали десять пожарных и две единицы техники.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Садоводстве Глажево спасатели за час потушили возгорание на ста «квадратах».