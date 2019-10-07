Назван список самых безопасных стран при апокалипсисе

Австралия оказалась в списке наиболее безопасных стран при апокалипсисе. Фото: unsplash

Австралия оказалась в списке наиболее безопасных стран при апокалипсисе. Фото: unsplash

Ученые новозеландского Университета Отаго выяснили, в каких странах человечество теоретически сможет пережить «глобальную катастрофическую пандемию».

Профессор Ник Уилсон считает, что открытия в области биотехнологий, например в генной инженерии, могут повлиять на возникновение пандемии, которая, в своб очередь, может привести к вымиранию человечества. Об сообщает университет на своем сайте.

По словам ученого, население может изолироваться от эпидемии на закрытых островах, обладающих необходимыми ресурсами, и жить там уже после мировой катастрофы.

Эксперты составили список стран, потенциально способных пережить пандемию, проанализировав климатические условия и наличие ресурсов у стран, имеющих выход к морю.

Итак, наиболее безопасными странами при катастрофе оказались островные государства Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Также после апокалипсиса могут выжить Япония, Ямайка, Барбадос, Куба и остров Фиджи.

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