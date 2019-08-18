Россияне назвали страны с лучшими экскурсиями

Петербург и Москва также стали любимыми городами для путешествий. Фото: Pixabay

Петербург и Москва также стали любимыми городами для путешествий. Фото: Pixabay

В список попали даже российские города, в которых, считают граждане, хороший туристический сервис.

Исследование провел сайт Aviasales, передают РИА Новости. В опросе приняли участие 65 тысяч человек. Россияне выбрали страны с наиболее интересными экскурсиями. Первое место занимает Италия – одна четвертая респондентов отметили, что им понравилась эта страна своими достопримечательностями. Они остались в восторге от Колизея и Помпеи, а также от многих других мест.

Второе место заняла Россия – за свою страну проголосовали 16% людей. Им понравилось путешествие в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Тройку лидеров замкнул Израиль, за который отдали свои голоса 16% россиян. Они считают, что непременно нужно посетить Храм Гроба Господня у Стены Плача.

Среди популярных мест для туризма назвали Китай, Армению, Чехию, Турцию и Японию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Москве получили травмы пол-автобуса китайских туристов.