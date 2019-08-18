В Москве получили травмы полавтобуса китайских туристов

По предварительной версии, колёса автобуса занесло на мокрой дороге. Фото: стоп-кадр видео / Mash / Telegram

По предварительной версии, колёса автобуса занесло на мокрой дороге. Фото: стоп-кадр видео / Mash / Telegram

ДТП при участии пассажирского автобуса и столба произошло на Шоссе Энтузиастов 18 августа в Москве.

На данный момент известно, что автобус перевозил китайских туристов, из которых 15 человек пострадало, передаёт ТАСС. В момент дтп, произошедшего на перекрестке Энтузиастов и 1-й Владимирской, в автобусе находилось 32 человек.

На месте инцидента работают дознаватели. Предварительная информация — водитель не справился с управлением на скользкой дороге, однако, в том числе правоохранители проверят и версию нарушения водителем ПДД.

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