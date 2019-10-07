«Учителем года России» стала педагог из Петербурга

Марину Зезкова, которая преподает французский язык, стала обладательницей малого хрустального пеликана.
Об этом стало известно 7 октября. Обо всем сообщает комитет по образованию. Призером конкурса «Учитель года России» в 2019 году стала Марина Зезкова, которая обучает ребят в гимназии №171 Центрального района. Отмечается, что ей удалось стать первой женщиной-педагогом из Санкт-Петербурга, которой это удалось.
Зезкова, комментируя свой успех, отметила, что для нее очень важно признание ее заслуг. Она считает, что учителей французского языка не так уж много – это и помогло привлечь петербурженке к себе внимание.
Рассуждая об испытания, педагог заявила, что сложнее всего для нее было за четыре часа найти решение проблемы в современной образовательной организации. Зато урок и внеурочное занятие дались ей намного проще, так как Зезковой не привыкать работать с детьми.
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