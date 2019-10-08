Девять офисов туркомпании «Феном Тур» закрылись в Петербурге

Девять офисов туркомпании &#171;Феном Тур&#187; закрылись в Петербурге
Туркомпания неожиданно закрыла офисы. Фото: unsplash.com

В Петербурге перестали работать девять офисов туркомпании «Феном Тур». С неожиданным закрытием клиенты фирмы столкнулись в начале октябре.

Объявления о закрытии размещены на дверях офисов «Феном Тур». По всем вопросам фирма просит обращаться в полицию или к туроператорам, от которых продавались туры, пишет «Мойка78».

В Петербурге «Феном Тур» работала как агентская сеть по франчайзингу с TUI, Tez Tour, «Пегас Туристик» и Coral Travel. В компаниях сообщили, что сейчас ведут работу с клиентами, которые купили их путевки в «Феном Туре».

Упоминаний о туркомпании в открытых источниках нет. По данным портала TourDom.ru, «Феном Тур» с TUI работал под юридическим лицом ООО «Статус».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компания «Росс Тур» объявила о прекращении деятельности как туроператор. Продолжить работу фирма планировала в качестве агентов.

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