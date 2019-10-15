В петербургском метро рассказали, почему до сих пор продают жетоны

Санкт-Петербург — один из немногих городов постсоветского пространства, который все еще использует жетоны как средство оплаты проезда.

В пресс-службе петербургского метрополитена объяснили, почему. Как объясняют сотрудники подземки, жетон — это не просто проездной, на данный момент он является традицией, которую намерены сохранять. Кроме того, Петербург часто посещают туристы, которым невыгодно пользоваться пластиковыми проездными. Для поездки в аэропорт или обратно достаточно приобрести разовый жетон. Такая же причина актуальна для жителей Ленинградской области.

Старый добрый жетон более долговечен, и к тому же, является, в некотором смысле, произведением искусства. Нередко жетоны издают лимитированным тиражом и особым образом оформляют юбилейные образцы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что станцию метро «Шушары» не будут переименовывать.