Госэконадзор провел рейд во Всеволожском районе совместно с ОНФ

Совместный рейд экоактивистов и инспекторов Госэконадзора прошел в Мурино, Новодевяткино и Колтушах сегодня, 17 октября.

Создание экологических дружин, сформированных из добровольцев, было организовано в рамках исполнения поручения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В ходе рейда активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и представители Госэконадзора проверили обращения жителей Всеволожского района Ленобласти.

Жалобы поступили от жителей Мурино, Новодевяткино и Колтушей. Так, в Мурино люди отмечают резкий запах гари, который, вероятно, связан с несанкционированным сжиганием отходов.

По итогам рейда его участниками было принято решение о продолжении совместной работы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, чего городские активисты ждут от нового главы комитета по благоустройству.