Госэконадзор провел рейд во Всеволожском районе совместно с ОНФ

Госэконадзор провел рейд во Всеволожском районе совместно с ОНФ
К совместной работе инспекторы Госэконадзора привлекли участников движения "Молодежка ОНФ". Фото: http://lenobl.ru/

Совместный рейд экоактивистов и инспекторов Госэконадзора прошел в Мурино, Новодевяткино и Колтушах сегодня, 17 октября.

Создание экологических дружин, сформированных из добровольцев, было организовано в рамках исполнения поручения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В ходе рейда активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и представители Госэконадзора проверили обращения жителей Всеволожского района Ленобласти.

Жалобы поступили от жителей Мурино, Новодевяткино и Колтушей. Так, в Мурино люди отмечают резкий запах гари, который, вероятно, связан с несанкционированным сжиганием отходов.

По итогам рейда его участниками было принято решение о продолжении совместной работы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, чего городские активисты ждут от нового главы комитета по благоустройству.

активисты Всеволожский район госэконадзор молодежк онф новости онф рейд экоактивисты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Госэконадзор провел рейд во Всеволожском районе совместно с ОНФ
В Петербурге 15-летнюю девочку сбил электропоезд
Артем Дзюба заинтересовал миланский клуб «Интер»
Комстрой пока не знает, кто достроит ЖК «На Заречной»
Осенью в армию призовут более 2,5 тысяч петербуржцев
Зампрокурора потребовал дать мужчине 18 лет за убийство и селфи с трупом девушки
На Комендантском проспекте в серьезном ДТП пострадали два человека
16 баллистических ракет запустили в рамках учений «Гром»