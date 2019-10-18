Путин пообещал рассмотреть вопрос о бесплатном втором высшем для режиссеров и драматургов

Путин пообещал рассмотреть вопрос о бесплатном втором высшем для режиссеров и драматургов
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин пообещал подумать о возможности того, чтобы драматурги и режиссеры имели право бесплатно получить второе высшее образование. Такое заявление прозвучало на встрече с выпускниками ВГИК им. С.А. Герасимова.

Президент отметил, что соответствующий вопрос будет обдуман и решен. Он добавил, что реализовать инициативу можно будет путем увеличения количества грантов или снятием данных ограничений по второму высшему бесплатно.

Как сообщают «РИА Новости», Путин подчеркнул, что обсуждаемые профессии нужные и особые. Он также отметил, что нельзя сравнивать их с другими.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Владимир Путин поручил следить за поведением молодого поколения в интернете. Это поможет зафиксировать уровень влияния Сети на поколение.

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