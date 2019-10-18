Подозреваемые в грабеже сына депутата ЗакСа причастны еще к серии преступлений

Подозреваемые граждане Таджикистана причастны еще как минимум к двум подобным преступлениям. Фото: pixabay

Подозреваемые граждане Таджикистана причастны еще как минимум к двум подобным преступлениям. Фото: pixabay

Петербургские правоохранители установили причастность двоих подозреваемых в грабеже сына депутата ЗакСа Петербурга, взявшего попутку на Рубинштейна, к двум имущественным преступлениям.

Ранее полиция задержала двоих подозреваемых в грабеже в отношении 28-летнего петербуржца, которого они согласились подвезти с улицы Рубинштейна. В конце пути они брызнули в лицо потерпевшего из газового баллончика и силой отобрали его личные вещи. Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Как считают правоохранители, 23-летние граждане Таджикистана причастны еще как минимум к двум подобным преступлениям.

Так, 6 октября в деревне Новодевяткино они похитили iPhone XR у 17-летней девушки и скрылись с места происшествия.

Помимо этого, 14 октября в Петроградском районе города они похитили у мужчины смартфон Xiaomi Redmi Note 5, под предлогом осуществления фотоснимка.

Общий ущерб от двух преступлений составил порядка 100 тысяч рублей. По факту грабежа и мошенничества были возбуждено уголовные дела. Злоумышленники находятся под стражей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сына депутата ЗакСа Петербурга ограбили на Рубинштейна.