Троллейбус №31 изменит маршрут из-за работ на Кушелевской

Троллейбус №31 изменит маршрут из-за работ на Кушелевской
Троллейбусы развернут из-за работ на водопроводе. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге частично закрывается троллейбусное движение по Кушелевской дороге. Маршрут временно изменит троллейбус №31.

С 19 октября по 15:00 21 октября на участке будут вестись аварийные работы на водопроводе. В связи с этим у дома 6 по Кушелевской дороги закроют движение троллейбусов в одном направлении – от Северного проспекта, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Троллейбус №31 проследует от конечной «Северный проспект» по действующей трассе до проспекта Непокоренных, далее — по Непокоренных, площади Мужества, улице Карбышева, 1-му Муринскому и Лесному проспектам, Кантемировской улице, затем — по действующей трассе до остановки «Проспект Добролюбова».

В обратном направлении троллейбус проследует без изменений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 19 по 21 октября на проспекте Испытателей закроют трамвайное движение.

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