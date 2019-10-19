Савченко обвинила Порошенко во вранье про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко в течение долгого времени врал о выполнении Киевом минских соглашений, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе.

Савченко поделилась своим мнением в интервью телеканалу NewsOne. Она считает, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский действительно пытается выполнять положения минского соглашения. Она также сравнила его с Порошенко, который, по ее словам, врал, что Киев их исполняет, хотя на самом деле положения документа не выполнялись.

Бывший депутат также заявила, что для достижения мира в Донбассе, Киев должен поддерживать отношения с Москвой.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Путин заявил, что у Зеленского не хватило политической воли для разведения сил в Донбассе.