Сосед семьи девочки-маугли из Орла назвал ее мать «странной женщиной»

Сосед семьи, где жила девочка-маугли в Орловской области, рассказал о ее матери.

Как сообщает РЕН ТВ, он сказал, что мать ребенка странная женщина. По его словам, органы опеки забрали половину детей из семьи.

«Детей рожает, а сама она под сельское хозяйство вообще не приспособлена», — отметил мужчина.

Ранее издание «ОрёлТаймс» сообщило о том, что в Орле мать девочки-маугли продавала дочь в сексуальное рабство. Сообщалось, что женщина продавала дочь за бутылку водки, скрывала ее от органов опеки, держала в клетке и носила в авоське на колесиках. Ребенок может ходить только на четвереньках, не умеет разговаривать и пользоваться столовыми приборами. Как пишет издание, это уже восьмой ребенок женщины. Остальных у нее отобрали органы опеки.

Уполномоченный по правам детей Орловской области Владимир Поляков прокомментировал ситуацию с девочкой-маугли. По его словам, семья, в которой воспитывалась девочка, являлась благополучной. Он также отметил, что проблемы в семье начали, когда не стало отца.

Сейчас ведется проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Омбудсмен прокомментировал информацию о жестоком обращении с девочкой-маугли из Орла.