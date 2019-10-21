Из квартиры пенсионерки на Софьи Ковалевской украли деньги и драгоценности

У пенсионерки украли деньги и драгоценности. Фото: pixabay.com

У пенсионерки украли деньги и драгоценности. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Петербурга расследуют квартирную кражу. Неизвестные проникли в дом 52-летней пенсионерки и забрали деньги и ювелирные изделия.

Сообщение о краже поступило в правоохранительные органы 20 октября. Женщина заявила, что злоумышленники пробрались в квартиру дома 8 корпус 2 по улице Софьи Ковалевской. Оттуда они похитили 30 тыс. рублей и драгоценности.

«Общая сумма материального ущерба составила 40 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В квартиру злоумышленники, по предварительным данным, проникли с 13:00 до 22:40 20 октября. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионер в Петербурге отдал мошенникам 1 млн 850 тыс. рублей. Двое неизвестных выманили деньги под предлогом замены старых купюр на новые.