Пенсионер в Петербурге отдал около двух миллионов мошенникам

Пенсионер в Петербурге отдал около двух миллионов мошенникам
Пенсионер стал жертвой мошенников. Фото: pixabay.com

Полиция Петербурга расследует дело о мошенничестве в отношении 85-летнего пенсионера. Мужчина лишился 1 млн 850 тыс. рублей.

Двое неизвестных вечером в воскресенье пришли в одну из квартир дома 1 корпус 1 по Поэтическому бульвару. Под предлогом замены старых купюр на новые они выманили деньги у пенсионера. Мужчина отдал им 1 млн 700 тыс. рублей и 2,1 тыс. долларов США, сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Заявление в полицию Выборгского района поступило 20 октября. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемые разыскиваются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у 87-летней пенсионерки из квартиры на Кораблестроителей похитили 2 млн рублей. В краже подозревают женщин, которые представились работницами социальной службы. Одна из предполагаемых злоумышленниц задержана.

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Пенсионер в Петербурге отдал около двух миллионов мошенникам