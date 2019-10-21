К 10-летию кадетского движение в Петербурге посадили ель

К 10-летию кадетского движение в Петербурге посадили ель
Кадеты высадили ель. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Учащиеся кадетских классов посадили во дворе школы №304 Центрального района Петербурга ель. Дерево стало символом 10-летия кадетского движения Следственного комитета России.

В посадке ели приняли участие ученики кадетских классов, педагоги школы, сотрудники администрации Центрального района, представители Следственного комитета и ветераны следствия.

У дерева водрузили табличку «Ель посажена в честь 10-летия кадетского движения СК России 19 октября 2019 года», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Ель будет расти во дворе школы №304, на базе которой работают 17 кадетских взводов. Учебное заведение также известно как Центр подготовки кадет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади в Петербурге провели смотр-конкурс строевой песни. Участие в нем приняли более 1,5 тыс. военнослужащих и кадет.

высадка деревьев ель кадеты новости спб следственный комитет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Улица Замшина стоит в пробке из-за сломавшейся маршрутки
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
Полицейский в Петербурге получил условный срок за попытку подкупить следователя
Режиссер Иван Минин снимает фильм ужасов в лесах Ленобласти
Полиция проверила петербургских мигрантов
На Богословском кладбище найден мертвый мужчина возле оградки
К 10-летию кадетского движение в Петербурге посадили ель
Задержанная скончалась в отделе полиции