К 10-летию кадетского движение в Петербурге посадили ель

Учащиеся кадетских классов посадили во дворе школы №304 Центрального района Петербурга ель. Дерево стало символом 10-летия кадетского движения Следственного комитета России.

В посадке ели приняли участие ученики кадетских классов, педагоги школы, сотрудники администрации Центрального района, представители Следственного комитета и ветераны следствия.

У дерева водрузили табличку «Ель посажена в честь 10-летия кадетского движения СК России 19 октября 2019 года», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Ель будет расти во дворе школы №304, на базе которой работают 17 кадетских взводов. Учебное заведение также известно как Центр подготовки кадет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади в Петербурге провели смотр-конкурс строевой песни. Участие в нем приняли более 1,5 тыс. военнослужащих и кадет.