Кадеты и солдаты вышли на Дворцовую с песнями и техникой

На главную площадь Санкт-Петербурга стянули свыше 1,5 тысяч военнослужащих и кадет. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На главную площадь Санкт-Петербурга стянули свыше 1,5 тысяч военнослужащих и кадет. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Беглов поздравил военнослужащих с днем Российской гвардии и заявил, что гвардейцы всегда сражались в авангарде в годы ВОВ.

На Дворцовой площади Петербурга провели смотр-конкурс строевой песни. В среду вечером 4 сентября Александр Беглов поздравил военнослужащих с днем Российской гвардии.

Врио губернатора Петербурга завил, что гвардейцы всегда наступали в авангарде в годы ВОВ. Беглов считает, что гвардейцы стали примером для подражания для остальных солдат.

На главную площадь Санкт-Петербурга стянули свыше 1,5 тысяч военнослужащих и кадет, сообщили в ЗВО. Среди кадет лучшими в конкурсе стали кадетский корпус в Петергофе, “суворовцы” и Кронштадтский морской корпус, а среди «взрослых» — расчеты Краснознаменного военинтитута, академии связи и девушки из академии Можайского — именно они и взяли первое место. На площади можно было увидеть военную технику — показали комплекс C-400, ЗПРК “Панцирь” и другие.

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