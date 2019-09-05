Кадеты и солдаты вышли на Дворцовую с песнями и техникой

Беглов поздравил военнослужащих с днем Российской гвардии и заявил, что гвардейцы всегда сражались в авангарде в годы ВОВ.
На Дворцовой площади Петербурга провели смотр-конкурс строевой песни. В среду вечером 4 сентября Александр Беглов поздравил военнослужащих с днем Российской гвардии.
Врио губернатора Петербурга завил, что гвардейцы всегда наступали в авангарде в годы ВОВ. Беглов считает, что гвардейцы стали примером для подражания для остальных солдат.
На главную площадь Санкт-Петербурга стянули свыше 1,5 тысяч военнослужащих и кадет, сообщили в ЗВО. Среди кадет лучшими в конкурсе стали кадетский корпус в Петергофе, “суворовцы” и Кронштадтский морской корпус, а среди «взрослых» — расчеты Краснознаменного военинтитута, академии связи и девушки из академии Можайского — именно они и взяли первое место. На площади можно было увидеть военную технику — показали комплекс C-400, ЗПРК “Панцирь” и другие.
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