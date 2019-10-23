Зимой «Зенит» купит защитника. Будет ли это Ругани?

Питерский «Зенит» уже планирует зимнюю трансферную кампанию. Хотя это и можно назвать обычной практикой для больших клубов, но у «Зенита» немного иная ситуация, схожая с ЧП. Эммануэль Маммана получил травму в игре с «Уралом» в самом начале встречи. К сожалению, аргентинец, который и так не пробивался в основу из-за Бранислава Ивановича и Ярослава Ракицкого, порвал кресты ровно в том же месте, что и в прошлый раз. Поэтому Маммана отправится лечиться где-то на 8 месяцев. То есть в этом сезоне на него рассчитывать уже не стоит, тогда как главные матчи у «Зенита» впереди. Хорошо, что «Зенит» летом подстраховался и взял в аренду Йордана Осорио, иначе бы у питерцев осталось всего два центральных защитника и куча проблем — считает проект «Bet on».

Конечно, главный тренер нашей команды Сергей Семак уже наигрывал в центре обороны Вилмара Барриоса, и колумбиец неплохо справлялся со своими задачами. Но Барриос очень полезен в центре поля и в опорной зоне, разбрасываться его талантом и ставить в центре защиты было бы не совсем правильно. Но если получит травму еще один центральный защитник, у Семака не останется выбора. Понятно, что зимой «Зенит» точно будет покупать или арендовать центрального защитника.

Главный претендент на билет в Петербург – Даниэле Ругани из «Ювентуса». 25-летний итальянец с приходом Маурицио Сарри потерял игровое время и чаще сидит на скамейке. Летом его не отпустили в «Зенит» из-за того, что травму получил основной защитник «Юве» Джорджо Кьеллини. Но даже травма лидера не помогла Ругани получить доверие у Сарри – в основе играют другие. А сейчас еще и Бонуччи вернулся, так что Ругани можно забыть о своих амбициях в туринском клубе. Портал trasnfermarkt оценивает Даниэле в 22 миллиона евро – хорошая цена для игрока ближнего резерва в топ-клубе и с большим опытом. «Зенит» с большой долей вероятности позволит себе такую покупку, да и Ругани у Семака точно будет играть в основе.

Главное в этой потенциальной сделке – переговоры между «Зенитом» и «Ювентусом» по поводу Ругани проводились еще летом, и в Турине были не прочь отказаться от услуг этого защитника за определенную сумму. О деньгах речи не шло, но вряд ли это станет проблемой зимой. Пока неизвестно, что думает сам Ругани по поводу перехода в «Зенит». Если питерцы выйдут в плей-офф Лиги чемпионов и будут лидировать в чемпионате России, у Ругани будет больше мотивации перейти в «Зенит». Букмекерские конторы на Bet on полагают, что у питерского клуба отличные шансы на то, чтобы добиться таких успехов к зиме.

Впрочем, если не получится, то придется заманить Ругани в город на Неве большим окладом, ведь спрос на Даниэле пусть и не такой большой, как на условного Бонуччи, но он есть. И «Зенит» – не последний шанс для Ругани. В любом случае, подписание Ругани будет большой победой для питерцев. Конечно, надо еще вписаться в финансовый фейр-плей, но с этим руководство «Зенита» всегда умело разбиралось. В Питере ждут нового центрального защитника, и было бы очень здорово, если бы им стал Ругани.