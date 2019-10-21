Задержанный сломал батарею в отделении полиции и погиб

Задержанный сломал батарею в отделении полиции и погиб
Ведется проверка обстоятельств произошедшего. Фото: Pixabay

В Калининградской области за мелкое хулиганство задержали мужчину и отвезли в отдел полиции. Там он разбил радиатор отопления и скончался от полученных ожогов.

Мужчина 36 лет сознательно сломал батарею в одном из отделений полиции в Калининградской области, куда его доставили после задержания за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

В результате повреждений трубы хлынула горячая вода, нарушитель получил тяжелейшие ожоги и скончался на месте.

Полиция проводит служебную проверку деталей данного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что полиция в ходе погони задержала нетрезвого водителя, которому запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

калининградская область
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Задержанный сломал батарею в отделении полиции и погиб
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