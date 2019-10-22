Директор автоцентра на Porsche Cayenne наехал на девушку на Чугунной

В Петербурге проводится административное расследования после наезда на 24-летнюю девушку. Петербурженка попала под колеса Porsche Cayenne у автоцентра на Чугунной улице.

За рулем автомобиля находился директор автоцентра. Девушка была госпитализирована в одну из больниц города 15 октября. Сотрудники ГИБДД в этот же день возбудили административное расследование. Полиция начала доследственную проверку.

О состоянии пострадавшей стало известно 21 октября. Медики сообщили, что девушка получила травмы средней степени тяжести.

«На основании этого, в соответствии с законом, следственная проверка была прекращена, а ее материалы переданы в ОГИБДД Калининского района для дальнейшего административного расследования», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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