Сад на Неве отдадут под строительство Судебного квартала

Сад на Неве площадью 2,8 га будет исключен из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Соответствующий законопроект был принят в первом чтении депутатами ЗакСобрания.

На месте сада на Смольной набережной будет возведен судебный квартал, строительство которого было перенесено с территории на проспекте Добролюбова. Там появится арт-парк «Тучков буян» по инициативе губернатора Александра Беглова.

Большинство депутатов поддержали законопроект. За высказались почти 40 человек, против — восемь человек, и один воздержался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты возмущены застройкой сада на Неве.