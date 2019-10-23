Сад на Неве отдадут под строительство Судебного квартала

Сад на Неве отдадут под строительство Судебного квартала
Сад на Смольной набережной. Фото: Google.Maps

Сад на Неве площадью 2,8 га будет исключен из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Соответствующий законопроект был принят в первом чтении депутатами ЗакСобрания.

На месте сада на Смольной набережной будет возведен судебный квартал, строительство которого было перенесено с территории на проспекте Добролюбова. Там появится арт-парк «Тучков буян» по инициативе губернатора Александра Беглова.

Большинство депутатов поддержали законопроект. За высказались почти 40 человек, против — восемь человек, и один воздержался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты возмущены застройкой сада на Неве.

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Сад на Неве отдадут под строительство Судебного квартала
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