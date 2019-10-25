Анджелина Джоли рассорилась с дочкой из-за Брэда Питта

Актриса якобы запрещает девочке видится с отцом, что вызвало бурную реакцию у Шайло.

Об этом стало известно 24 октября. Обо всем сообщает издание Gossip Cop со ссылкой на инсайдера. Дочка Анджелины Джоли 13-летняя Шайло, говорят источники, хочет чаще видеться с отцом и проводить с ним время. Звезда же всячески препятствует этому. Запрет стал большой травмой для подростка – девочка даже собирается переехать к Брэду Питту, но Анджелина Джоли делает все, чтобы этого не произошло.

Сейчас актриса со всеми своими детьми ездит на мероприятия, посвященные фильму «Малефисента 2: Владычица тьмы».

Другие же инсайдеры уверяют, что между матерью и дочерью хорошие отношение, а все слухи о разладе – не больше, чем сплетни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брэд Питт впервые публично высказался о разводе с Анджелиной Джоли. Актер признал, что виноваты в случившемся оба, но всем инцидент пошел на пользу.