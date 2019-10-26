Прокуратура заинтересовалась турфирмой «Глобус Трэвел» в Гатчине

Сотрудники прокуратуры города Гатчина проявили интерес к деятельности турагентства «Глобус Трэвэл», которое обманывало своих клиентов.

Сообщается, что компания не исполнила обязательств перед своими клиентами. Турфирма таки не предоставила услуги людям, которые уже заплатили за них деньги. Пока неизвестно точного количества пострадавших от мошенничества местных жителей.

Всем пострадавшим клиентам турфирмы советуют обратиться в городскую прокуратуру с заявлением. Для этого необходимо взять с собой паспорт, договор с турфирмой, по которому не были исполнены обязательства, а также подтверждающие оплату документы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турфирмы зарабатывают на бесплатных электронных визах в Россию.