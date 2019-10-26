Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

Сериал из 90-х режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс» признан самым жутким сериалом всех времен.

В рейтинг журналистов Rolling Stone вошли 30 сериалов о мертвецах, зомби, вампирах, убийцах и прочей нечисти. На втором месте находится научно-фантастическое шоу «Сумеречная зона», выходивший на экраны в 1954-1965 гг. А тройку лидеров замкнул сериал «Ганнибал», где главную роль играет Мадс Миккельсен.

Следующими в списке оказались «Секретные материалы», «Нулевой канал», «Баффи — истребительница вампиров», «Настоящий детектив», «Чёрное зеркало», «Американская история ужасов» и «Ходячие мертвецы».

Также в число самых страшных попали «Сверхъестественное», «Очень странные дела» и «Боишься ли ты темноты?».

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