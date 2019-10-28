После реставрации валенок-великан продолжит своё путешествие по Ленобласти

Гигантский валенок отреставрируют и обновят украшение.

«Думаю, что оно будет связано с новогодней тематикой», — сообщила петербургская художница Валерия Лошак на своей странице в Instagram.

После реставрации валенок-великан проложит свое путешествие по Ленобласти.

«Подсказочка…да, он едет в Приозёрск, но перед этим посетит ещё одно неожиданное место, если всё сложится», — отметила художница.

Арт-объект имеет высоту в 3,2 м и копирует Валенок-рекордсмен. Он уже побывал в Выборге и Колтушах.

Автор валенка Валерия Лошак выбрала храм святого Иоанна Кронштадтского на Колтушском шоссе как начальную точку путешествия по Ленобласти. Сама она считает свое творение воспроизведением русских традиций, а проект путешествия призван привлечь внимание жителей Ленобласти к русским традициям и поддержать туризм в регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что арт—объект в виде большого цветущего валенка установят на Соборной площади города Выборг.