После реставрации валенок-великан продолжит своё путешествие по Ленобласти

После реставрации валенок-великан продолжит своё путешествие по Ленобласти
Валенок -великан. Фото: Выборгская епархия

Гигантский валенок отреставрируют и обновят украшение.

«Думаю, что оно будет связано с новогодней тематикой», — сообщила петербургская художница Валерия Лошак на своей странице в Instagram.

После реставрации валенок-великан проложит свое путешествие по Ленобласти.

«Подсказочка…да, он едет в Приозёрск, но перед этим посетит ещё одно неожиданное место, если всё сложится», — отметила художница.

Арт-объект имеет высоту в 3,2 м и копирует Валенок-рекордсмен. Он уже побывал в Выборге и Колтушах.

Автор валенка Валерия Лошак выбрала храм святого Иоанна Кронштадтского на Колтушском шоссе как начальную точку путешествия по Ленобласти. Сама она считает свое творение воспроизведением русских традиций, а проект путешествия призван привлечь внимание жителей Ленобласти к русским традициям и поддержать туризм в регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что арт—объект в виде большого цветущего валенка установят на Соборной площади города Выборг.

большой валенок ленобласть реставрация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На 6,5 лет колонии осудили бывшего врио премьера Дагестана
В Петербурге перед судом предстанет няня-воровка
Двое петербуржцев устроили драку и выпали из окна
Прокуратура выявила нарушения в обеспечении безопасности иностранцев на ...
Водителей такси снова проверила полиция
Шнуров о творчестве «Ленинграда»: «Это бесстыдство!»
Скворцова: вопрос об эвтаназии должно решать население
За 120 млн рублей Ольга Бузова купила жилье в Москве