В Ленобласти биржа труда предлагает более 22 тысяч вакансий

С начала этого года в банк вакансий биржи труда Ленинградской области обратились пять тысяч работодателей.

Всего за текущий год областная служба занятости приняла 74 тысячи предложений. Работу на различных предприятиях получили более четырнадцати тысяч соискателей. На данный момент ситуация является благоприятной для трудоустройства: коэффициент напряженности на ленинградском рынке труда составляет лишь 0,2. Это значит, что на 100 предложенных вакансий приходится 20 соискателей.

Отметим, что служба занятости Ленинградской области предлагает около шести тысяч инженерно-технических вакансий, и более пятнадцати тысяч рабочих специальностей.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к переквалификации. Сокращение некоторых специальностей возможно в связи с роботизацией труда.