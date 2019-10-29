В Greenpeace рассказали о мусоре на берегах российских водоемов

В Greenpeace рассказали о мусоре на берегах российских водоемов
Основным мусором на берегах являются окурки, пластик и пакеты. Фото: pixabay

Основным мусором на берегах российских водоемов являются окурки — 29,7% от всего мусора, говорится в сообщении на сайте Greenpeace.

Российские добровольцы провели мониторинг берегов водоемов на предмет засорения различным мусором. Были изучены берега Белого, Балтийского, Черного, Охотского, Японского морей и Тихого океана (Авачинский залив). Также был обследованы берега рек: Ангары, Волги, Дона, Енисея, Иртыша, Лены, Оби и Оки.

Было собрано, посчитано и рассортировано почти 230 тысяч фрагментов мусора, 68,1% из которого — пластик, а остальное — другие отходы. 96,2% найденных отходов — одноразовые товары, оставшиеся 3,8% — многоразовые.

Основным мусором, помимо окурков, также стали пакеты и мягки пачки, бутылки, пластиковые крышки и кусочки пластика, влажные салфетки, стаканчики и пищевые контейнеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты.

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В Greenpeace рассказали о мусоре на берегах российских водоемов