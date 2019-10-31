Россиян уведомят о поступлении электронно заверенных документов

С 1 ноября в России в обязательном порядке владельцев недвижимости, сведения о которой содержатся в ЕГРН, начнут уведомлять о поступлении документов, заверенных электронной подписью. Речь идет о документах для регистрации перехода или прекращения права собственности. Мера направлена на защиту от мошенничества.

Изменения внесены в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», сообщает Кадастровая палата по Санкт-Петербургу.

Новые правила призваны помочь собственникам своевременно выявить попытки незаконного присвоения имущества. Уведомления будут приходить на электронную почту владельцев недвижимости.

Принять поправки в закон о регистрации было решено после обнаружения нескольких случаев мошенничества. Подделать электронную подпись технически нельзя, однако можно завладеть средствами, которые позволят подписать электронный документ от имени определенного человека. Такое возможно, если сертификат электронной подписи выдан недобросовестным удостоверяющим центром, подчеркнули в Кадастровой палате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга стали в два раза чаще регистрировать права через электронный сервис Росреестра.