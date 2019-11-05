В Ингушетии похоронили застреленного в Москве главу центра «Э» региона

В Назрани прошли похороны главы Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которые были убиты в Москве.
Как сообщают РИА Новости, братья Эльджаркиевы были похоронены в понедельник, 4 ноября, в Назрани. На похоронной церемонии присутствовали их родные и близкие, сослуживцы, а также руководство МВД по Ингушетии.
Напомним, что в субботу в Москве были застрелены начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат Ахмед.
По факту убийства двух человек по предварительному сговору, а также незаконного приобретения оружия, возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве застрелили начальника центра по борьбе с экстремизмом.