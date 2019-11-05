В Ингушетии похоронили застреленного в Москве главу центра «Э» региона

В Ингушетии похоронили застреленного в Москве главу центра &#171;Э&#187; региона
Братья Эльджаркиевы были похоронены в понедельник в Назрани.

В Назрани прошли похороны главы Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которые были убиты в Москве.

Как сообщают РИА Новости, братья Эльджаркиевы были похоронены в понедельник, 4 ноября, в Назрани. На похоронной церемонии присутствовали их родные и близкие, сослуживцы, а также руководство МВД по Ингушетии.

Напомним, что в субботу в Москве были застрелены начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат Ахмед.

По факту убийства двух человек по предварительному сговору, а также незаконного приобретения оружия, возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве застрелили начальника центра по борьбе с экстремизмом.

Ибрагим Эльджаркиев ингушетия похороны убийство центр "э"
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В Ингушетии похоронили застреленного в Москве главу центра «Э» региона
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