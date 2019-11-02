В Москве застрелили начальника центра по борьбе с экстремизмом

Информацию уже подтвердили в правоохранительных органах.

Все случилось сегодня, 2 ноября. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на собственные официальные источники. Стрельба прогремела в Москве во дворе дома на улице Академика Анохина. Неизвестные в масках произвели как минимум семь выстрелов, а затем скрылись на черном BMW. Очевидцы уверяют, что от полученных травм на месте скончалось несколько человек – личность одного из них уже установили. От ранения погиб начальник центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии, а также, по предварительным данным, его брат, сообщает РЕН ТВ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленников, в городе объявлен план «Перехват».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Москвой нашли тела убитых депутата ЗакСа и ее родственников. По главной версии следствия, депутат и генеральный директор ЗАО «Племзавод Раменское» и трое ее родственников стали жертвами заказного убийства, которое инициировал местный криминальный авторитет Олег Медведев.