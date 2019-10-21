Под Москвой нашли тела убитых депутата ЗакСа и ее родственников

Полиция обнаружила тела убитых депутата Законодательного Собрания Раменского района Московской области и ее троих родственников, которые, как предполагает следствие, были убиты еще в 2012 году.

По главной версии следствия, депутат и генеральный директор ЗАО «Племзавод Раменское» и трое ее родственников стали жертвами заказного убийства, которое инициировал местный криминальный авторитет Олег Медведев.

Также Следственный Комитет России сообщает, что сотрудники правоохранительных органов обследовали больше двух тысяч квадратных метров на глубине до десяти метров в окрестностях дачного массива в Раменском районе Подмосковья.

Среди погибших, по данным МВД России, депутат ЗакСа, ее супруг, сын и сестра.

Раскопки длились двенадцать дней. Трупы убитых были обнаружены на глубине четырех метров. У двоих найдены пули в области черепа.

Тела умерших и пули исследуют судмедэксперты. Полиция задержала подозреваемых в совершении убийства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что задержанный сломал батарею в отделе полиции и скончался не месте от полученных ожогов.