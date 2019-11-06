Прокуратура проверяет школу, где девочку выгнали с чаепития

Мама девочки не сдала деньги на «нужды класса».

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем сообщали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Инцидент произошел в школе №183 – первоклассницу выгнали с чаепития из-за того, что ее мама не сдала деньги на «нужды класса». Комментируя свое решение, женщина отметила, что родительский комитет не предоставляет отчетности о том, на какие цели тратятся деньги. Прокуратура заверила, что не оставит случившееся без внимания и уже начала проверку в школе. Есть мнение, что сбор средств не совсем законен.

Тем временем россияне, узнавшие об истории, готовы собрать деньги, чтобы школьнице устроили настоящий праздник. Люди переживают, что инцидент может негативно сказаться на ребенке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что каждый второй школьник жалуется на агрессию. Притом больше 15% школьников, ставших жертвами травли, не станут никому об этом рассказывать.