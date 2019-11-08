Пенсионерка простила петербуржца, подсунувшего билет «банка приколов»

Пенсионерка простила петербуржца, подсунувшего билет &#171;банка приколов&#187;
Пенсионерка простила мошенника. Фото: pixabay

Житель Кировского района Северной столицы обманул добрую пенсионерку, подсунув ей билет «банка приколов». Мужчину признали виновным по делу о мошенничестве.

Гражданин, воспользовавшись доверчивостью пожилой петербурженки, дал ей фальшивую купюру номиналом в пять тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, в ходе заседания мужчина признал свою вину, его судили по 159 статье. Он назвал произошедшее авантюрой, возместил причиненный ущерб, а также извинился перед женщиной.

Пенсионерка простила обвиненного и не стала настаивать на строгом наказании. «Авантюра» обернулась для мужчины исправительными работами сроком на 8 месяцев с удержанием 10% от зарплаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о судьбе водителя, прокатившего на капоте сотрудника полиции.

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Пенсионерка простила петербуржца, подсунувшего билет «банка приколов»
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