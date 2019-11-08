Волховскую неваляшку признали лучшим сувениром России

Волховская неваляшка стала лучшим сувениром-игрушкой России.

Каждый элемент сувенира сначала рисуют на бумаге, затем масштабируют, чтобы они правильно «легли» на фигурку, сообщает «ЛенТВ24».

Автором изделия выступила мастерская ООО «Волховская роспись». При создании неваляшки использовались материалы этнографического музея. Мастера повторили цвета одежды, глаз, волос и выверили с точностью до миллиметра длину платка. . Финальный этап конкурса прошел в Саратове, участие в нем приняли более 400 сувениров из 44 регионов России. Волховской неваляшке удалось всех обойти.

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