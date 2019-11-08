Деревни из Ленобласти боролись за звание самого веселого названия населенного пункта

Деревни из Ленобласти боролись за звание самого веселого названия населенного пункта
В числе деревень с веселыми названиями оказались Рюмки, Лужа и Косые Харчевни.Фото: https://lentv24.ru

Между деревнями России разразилась война за самое веселое название населенного пункта.

Деревни из Ленобласти добрались до полуфинала конкурса, сообщает «ЛенТВ24«. В числе деревень с веселыми названиями оказались Рюмки, Лужа и Косые Харчевни.

В этом году деревни добрались лишь до полуфинала, уступив селу Мутный Материк Сахалинской области и деревне Бухалово Ярославской области.

Жители Ленобласти ждут самой веселой битвы, запланированной на 2020 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после реставрации валенок-великан продолжит своё путешествие по Ленобласти. Автор валенка Валерия Лошак выбрала храм святого Иоанна Кронштадтского на Колтушском шоссе как начальную точку путешествия по Ленобласти.

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