Ученые обнаружили токсичные вещества в домашней пыли

Ученые из России и Финляндии обнаружили высокотоксичные вещества в домашней пыли.

При разработке антибактериального средства учеными был проявлен интерес к соединениям типа фузарицидина. Оказалось, что обитающие в обычной домашней микробы выделяют фузарицидин — токсичное вещество для клеток млекопитающих. Данное исследование опубликовали в журнале Biomolecules.

В ходе исследований выяснилось, что природные липопептиды — фузарицидины, которые производятся бактериями Paenibacillus polymyxa, живут не только в почве, но и в обычной домашней пыли.

С помощью выработки новых ферментов патогенные огранизмы со временем приспосабливаются, не смотря на то, что против них были разработаны антибиотики.