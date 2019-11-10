Ученые обнаружили токсичные вещества в домашней пыли

Ученые обнаружили токсичные вещества в домашней пыли
В пыли оказались опасные вещества. Фото:pixabay.com

Ученые из России и Финляндии обнаружили высокотоксичные вещества в домашней пыли.

При разработке антибактериального средства учеными был проявлен интерес к соединениям типа фузарицидина. Оказалось, что обитающие в обычной домашней микробы выделяют фузарицидинтоксичное вещество для клеток млекопитающих. Данное исследование опубликовали в журнале Biomolecules.

В ходе исследований выяснилось, что природные липопептидыфузарицидины, которые производятся бактериями Paenibacillus polymyxa, живут не только в почве, но и в обычной домашней пыли.

С помощью выработки новых ферментов патогенные огранизмы со временем приспосабливаются, не смотря на то, что против них были разработаны антибиотики.

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