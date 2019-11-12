В России свинина станет еще дешевле

Эксперты уверяют, что уже в 2020 году цена упадет на 3-5%.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина. Он заявил, что с каждым годом свинина становится дешевле – если в 2014 году мясо в среднем стоило 170 рублей за килограмм, то сейчас может купить и за 135 рублей. Получается, что стоимость уменьшилась почти на 20%, подчеркнул Юшин. Он заверил, что в 2020 году цены продолжат радовать покупателей – они могут снизиться на 3-5%.

Дело в том, что в России сейчас быстро развивается внутреннее производство. Из-за дешевизны свинины граждане стали чаще есть мясо – в год они покупают до 300 тонн.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фрукты и овощи в Петербурге стали дороже, а мясо подешевело. Банк России объясняет это снижением темпов инфляции.