Верку Сердючку чуть не увезли на скорой со съемок новогоднего шоу

Верку Сердючку чуть не увезли на скорой со съемок новогоднего шоу
Фото: https://www.instagram.com/v_serduchka/

Артистку стало плохо и ему потребовалась срочная помощь врачей.

Об этом стало известно 12 ноября. Обо всем пишет «Украина.ру». Артист и продюсер Андрей Данилко, более популярный под псевдонимом Верка Сердючка, почувствовал недомогание во время съемок новогоднего шоу. Источник уверяет, что певец был очень бледный и постоянно переодевался. В конце шоу Данилко просто ушел в гримерку, где просидел несколько часов, пытаясь прийти в себя. Аноним уверял, что у исполнителя проблемы с сердцем. В итоге ему якобы вызвали врачей, которые обкололи его препаратами – Верка Сердючка совсем скоро пришла в себя.

Сам Андрей Данилко информацию о госпитализации опроверг и заверил, что это – фейк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друг Фадеева назвал виноватых в его сердечном приступе. Жорин почти уверен, что во всем виноваты Наргиз и Майами, которые довели продюсера. Первая сотрудничала с Фадеевым, а затем раздула конфликт на всю страну, а второй снимает разоблачающие ролики, а потом извиняется.

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