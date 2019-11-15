В Купчино петербуржца ударили ножом в гостях

В Купчино петербуржца ударили ножом в гостях
Мужчину ударили ножом в грудь. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга госпитализировали 23-летнего местного жителя. Мужчина вернулся от гостей пьяным и с ножевыми ранениями.

Как стало известно gazeta.spb.ru, молодого человека увезли на скорой от дома на Пражской улице вечером 14 ноября. На груди его обнаружены раны от удара ножом.

По словам матери пострадавшего, мужчина пошел в гости в квартиру на Бухарестской улице, где был ранен. По подозрению задержан 31-летний хозяин квартиры. Правоохранители нашли его пьяным с бурыми следами на руках.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга с ранением грудной клетки госпитализирован 20-летний мужчина. По подозрению в нападении задержан 37-летний дворник. Известно, что между мужчинами была ссора на почве личной неприязни.

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