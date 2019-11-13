В Петербурге дворник ударил ножом молодого человека

В Центральном районе задержан дворник, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 11 ноября был госпитализирован 20-летний молодой человек с ранением грудной клетки.

В результате расследования полицейские задержали 37-летнего дворника. Выяснилось, что во время внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений, он нанес своему оппоненту ножевое ранение в грудь.

Инцидент произошел около 04:00 в арке дома 57 по улице Советской. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга задержали 54-летнего безработного мужчину. Его подозревают в избиении матери-пенсионерки в квартире на улице Маршала Захарова.