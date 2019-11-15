В Петербурге завершилось расследование дела криминального авторитета из 90-х

В Петербурге завершилось расследование дела криминального авторитета из 90-х
СК направил материалы дела на утверждение обвинения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге завершилось расследование уголовное дела в отношении преступного сообщества. Его участников обвиняют в бандитизме, разбое, убийстве, незаконном обороте оружия и ряде других преступлений.

Обвиняемыми по делу проходят предполагаемый криминальный авторитет Леонид Колесников и тринадцать его соучастников. Деятельность преступное сообщество вело с девяностых по 2017 год.

«Объем уголовного дела составил около 100 томов, в ходе следствия было назначено и проведено около 100 различных экспертиз», — рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Согласно материалам дела, с июня 1994 года по март 2010 года Колесников создал банду и преступное сообщество. Обвиняемые совершили ряд преступлений. В том числе, похитили и убили мужчину; совершили разбойное нападение на экспедитора с целью похищения 13 тонн красной икры и около 13 млн рублей и устроили самоуправство и разбойное нападение на предпринимателя в поселке Песочном.

В ходе расследования изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Уголовное дело направлено на утверждении обвинительного заключения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали членов банды с богатым криминальным прошлым. Они специализировалась на выманивании денег силой.

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