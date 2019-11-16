Российские эксперты помогут восстанавливать Нотр-Дам

Их официально пригласили власти Франции.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщают РИА Новости, цитируя слова французского посола в России Сильви Берманн. Она отметила, что Париж пригласил российских экспертов помочь с восстановлением Собора Парижской Богоматери. Берманн заверила, что Франция готова сотрудничать с Россией – страна очень благодарна за поддержку. Также посол отметила, что была тронута реакцией россиян на пожар в Нотр-Даме.

«Россияне с большим состраданием отнеслись к этому»,

— сказала она журналистам во время визита в Ханты-Мансийск.

Напоминаем, что страшный инцидент случился 15 апреля 2019 года. Миллионы человек наблюдали за тем, как огонь пожирает величайший собор. К счастью, важнейшие произведения искусства и большая часть здания уцелели. На восстановление может уйти до 15 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура Парижа назвала основные версии причины пожара в Нотр-Даме.