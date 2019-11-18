В Киришах больше месяца разыскивают парня с татуировками

О местонахождении парня ничего неизвестно с 13 октября. Родственники очень переживают за него.

Новостью поделились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Добровольцы и сотрудники правоохранительных органов разыскивают 23-летнего парня, которого в последний раз видели 13 октября текущего года. О том, где он может быть сейчас, ничего неизвестно, так что родные и близкие просят всех, кто знает что-либо, поделиться информацией.

Пропавшего без свети зовут Даниил. Молодой человек ростом 173 сантиметра отличается худощавым телосложением. Волосы у него темно-русые, глаза серые. На кистях есть татуировки. Не говорится, в какой одежде он вышел из дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропавшего специалиста по защите гостайны ищут в Петербурге. Пропавшего описывают как мужчину плотного телосложения и высокого роста (185см), с русыми волосами и голубыми глазами.