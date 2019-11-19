Фанатов МакSим шокировало фото звезды без обработки

Певица не только отредактировала тон лица, но также изменила его форму.

Подписчики певицы уличили Марину Максимову, более известную как МакSим, в использовании фотошопа после того, как аранжировщик поделился в Instagram снимком с подругой без обработки и фильтров. До этого то же селфи выложила сама певица, но на двух одинаковых фотографиях как будто два разных человека. На одном у девушки как будто уставший вид, цвет кожи из-за плохого освещения выглядит странно, а на другом МакSим предстает со идеально ровной светлой кожей и с более узким подбородком.

Фанатов такая разница поразила – они догадывались, что певица обрабатывает фото, но не понимают, зачем так сильно.

«Ну зачем фотошопить свое лицо, если у друга такое же фото, только не отфотошопленное?!»

— недоумевают подписчики.

Некоторые считают, что Марина и без фильтров выглядит прекрасно, другие огорчились, что кумир обманывает их.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в очередной раз ямы в асфальте отремонтировали с помощью фотошопа.