Кристина Асмус осталась без обручального кольца

У актрисы кто-то украл украшения, пока она выступала на сцене.

Об этом стало известно 18 ноября. Обо всем актриса Кристина Асмус рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!». Не раз девушку спрашивали, почему она не надевает обручальное кольцо – те же вопросы обычно адресуют Гарику Харламову. Наконец Кристина Асмус развеяла все слухи: оказывается, она сняла кольцо перед спектаклем, а после не смогла его найти. Актриса уверена, что украшение украли. С тех пор ни она, ни муж не носят украшения, но это не значит, что в отношениях есть проблемы.

Напоминаем, что актриса и юморист поженились около шести лет назад. Недавно Кристину Асмус раскритиковали из-за ее участия в съемках фильма «Текст» – люди посчитали некоторые сексуальные сцены слишком откровенными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристину Асмус обещают убить из-за секс-сцен в фильме «Текст». Цыпкин призвал людей успокоиться, а власти попросил обратить на ситуацию внимание.