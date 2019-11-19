Житель Петербурга украл более 60 смартфонов из салонов сотовой связи

Сотрудники полиции в Петербурге раскрыли крупную серию краж мобильных телефонов, суммарный ущерб которой составил более одного миллиона рублей.

Как сообщили в региональном главке МВД России, месяц назад, 21 октября, из салона сотовой связи во Всеволожском районе была совершена кража мобильных телефонов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала подозреваемого спустя три недели, 10 ноября, на рынке на улице Маршала Казакова. Им оказался 35-летний мужчина. Его также изобличили еще в двух подобных преступлениях.

Так, в ноябре прошлого года он проник в салон сотовой связи, расположенный в ТРК во Всеволожском районе, и похитил оттуда 10 смартфонов на общую сумму в 103 тыс. рублей.

А в феврале 2019 года злоумышленник проник в салон сотовой связи, расположенный в том же ТРК, и вынес 52 смартфона на общую сумму в 944 тыс. рублей.

Похищенное частично изъято. Подозреваемому избрали меру пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Зеленогорске задержали похитителя телефонов.