Пензенские власти помогут семьям погибших в машине, провалившейся в яму с кипятком

Власти Пензы окажут помощь семьям погибших мужчин, находившихся в автомобиле, который провалился под землю в яму с горячей водой.

Об этом заявил глава администрации города Андрей Лузгин, сообщает РИА «Новости».

Трагедия произошло во вторник утром. В Пензе на парковке легковой автомобиль полностью провалился в яму полную горячей воды. Это произошло из-за обвала грунта. В результате происшествия оба потерпевших скончались на месте.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту смерти двух мужчин, которые находились в машине.

На данный момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у дома 73 на Витебском проспекте произошла коммунальная авария — прорвало трубу с горячей водой. В результате инцидента некоторые машины пострадали от кипятка.